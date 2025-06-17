ترامب يبرر دعوته لإخلاء طهران: أردت حماية الناس من الهجمات الإسرائيلية

وكالات



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، "لم أقل إنني أبحث عن وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران، بل نريد نهاية حقيقية للمشكلة النووية مع إيران".



وصرح ترامب، خلال حديثه لقناة "سي بي أس"، أن الهجمات الإسرائيلية على إيران لم تتباطأ و"سترون ما يحدث خلال اليومين المقبلين".



وبرر الرئيس الأمريكي تصريحه المفاجئ الذي دعا فيه سكان العاصمة الإيرانية طهران إلى إخلائها، قائلًا: "عندما دعوت لإخلاء طهران كنت أريد سلامة الناس هناك، لأن الإسرائيليين لن يخففوا حدة هجماتهم على إيران".



وأضاف ترامب، أنه ما زال يواصل مساعي الحل الدبلوماسي للأزمة، مشيرا إلى أنه قد يرسل مبعوثه الخاص للمنطقة ستيف ويتكوف أو نائبه دي فانس، لمقابلة مسؤولين إيرانيين، مؤكدا أن الأمر يعتمد على ما سيحدث عند عودته لواشنطن.



وفيما يتعلق باحتمال إرسال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف للقاء الإيرانيين، قال ترامب:"قد أفعل ذلك والأمر يعتمد على ما سيحدث".



وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن واشنطن سترد بقوة شديدة على أي هجوم ضد مواطنيها أو القوات الأمريكية.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال" أمس الاثنين، أن عدم توقيع إيران على الصفقة عار وإهدار لحياة البشر، ويجب على الجميع مغادرة طهران على الفور.