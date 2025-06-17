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الجيش الإسرائيلي: إيران لا تزال قادرة على استهداف جبهتنا الداخلية

11:51 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

إيفي ديفرين

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وكالات

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، مهاجمة منصات صواريخ أرض-أرض ومستودعات صواريخ في إيران، زاعمًا قتل رئيس أركان الحرب في الجيش الإيراني.

وقال ديفرين، إنه تم إطلاق 20 صاروخًا من إيران اليوم الثلاثاء، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي معظمها، مؤكدًا أن "إيران لا تزال قادرة على استهداف الجبهة الداخلية".

وذكر متحدث جيش الاحتلال، أن إسرائيل تجهزت "مطولًا" لهذه المعركة، مشددًا "لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي".

وزعم ديفرين، أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم مقر سلطة البث الإيرانية الرسمية لأنه استُعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وشن جيش الاحتلال، أمس الاثنين، هجومًا واسعًا على إيران استهدف البنية التحتية للصواريخ أرض-أرض غربي إيران، وفق ما أعلنه الجيش.

كما استهدفت إسرائيل، أمس، أحد مباني هيئة الإذاعة والتلفزيون في العاصمة طهران، مما أدى إلى اندلاع حريق وتصاعد كثيف للدخان من الموقع، كما أسفر عن وقوع مصابين.

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