عمليات إجلاء واسعة للإسرائيليين في بيتاح تكفا وتل أبيب وحيفا

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإجلاء 1300 من سكان بيتاح تكفا ونحو 300 من سكان تل أبيب إلى الفنادق.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إنه تم إجلاء 60 شخصًا أيضًا من سكان حيفا إلى الفنادق بعد تضرر منازلهم جراء الصواريخ الإيرانية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنه تم نقل مصابين إسرائيليين اثنين لمستشفى إيخيلوف في تل أبيب بعد الرشقة الإيرانية الأخيرة.

وشنت إيران موجة صاروخية جديدة على المواقع الاستراتيجية الإسرائيلية والتي ستشتد خلال الساعات المقبلة، اليوم الثلاثاء، وفق ما قاله قائد القوات البرية الإيرانية.

وأعلن القائد العسكري الإيراني، بدء موجة جديدة من الهجمات القوية باستخدام أسلحة متطورة و"ستشتد الساعات القادمة"، مشيرًا إلى أن المسيرات الإيرانية نجحت في تدمير أسلحة ومواقع استراتيجية للكيان الصهيوني.

وتابع قائد القوات البرية الإيرانية: "استخدمنا مسيرات انقضاضية ذات قدرة تدميرية عالية لتدمير مواقع الكيان الاستراتيجية".

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قواته الجوية بدأت موجة جديدة من هجماتها الصاروخية وكانت "أقوى وأشد" من قبل، بحسب ما قاله.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، "سنواصل العمليات الدقيقة والموجعة ضد الأهداف الحيوية للكيان الصهيوني حتى القضاء عليه".