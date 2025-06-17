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إيران: بدأنا موجة هجمات قوية بأسلحة متطورة ستشتد الساعات القادمة

11:35 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

هجمات ايران

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وكالات

قال قائد القوات البرية الإيرانية، إن الهجمات على المواقع الإستراتيجية للكيان الصهيوني ستشتد خلال الساعات المقبلة.


وأعلن القائد العسكري الإيراني، بدء موجة جديدة من الهجمات القوية باستخدام أسلحة متطورة و"ستشتد الساعات القادمة"، مشيرًا إلى أن المسيرات الإيرانية نجحت في تدمير أسلحة ومواقع استراتيجية للكيان الصهيوني.


وتابع قائد القوات البرية الإيرانية: "استخدمنا مسيرات انقضاضية ذات قدرة تدميرية عالية لتدمير مواقع الكيان الاستراتيجية".


ومن جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قواته الجوية بدأت موجة جديدة من هجماتها الصاروخية وكانت "أقوى وأشد" من قبل، بحسب ما قاله.


وأكد الحرس الثوري الإيراني، "سنواصل العمليات الدقيقة والموجعة ضد الأهداف الحيوية للكيان الصهيوني حتى القضاء عليه".


وتتصاعد حدة التوتر بين إسرائيل وإيران جراء العمليات العسكرية المتبادلة، والتي أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين في الجانبين.

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