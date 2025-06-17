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سفير إسرائيل بأمريكا يتوعد إيران: الجمعة سنجعل "عملية البيجر" تبدو بسيطة

11:15 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

لسفير الإسرائيلي لدى أمريكا يحيئيل ليتر

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(وكالات)

ألمح السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، إلى أن إسرائيل تستعد لتنفيذ عملية عسكرية وُصفت بـ"الكبيرة" ضد إيران، قد تُنفذ مع نهاية الأسبوع الجاري.

جاء ذلك في مقابلة متلفزة أجراها ليتر مع الصحفية الأمريكية ليندساي كيث، حيث قال: "ترقبوا مفاجأة في وقت لاحق هذا الأسبوع".

واستخدم السفير الإسرائيلي عبارات توحي بأن الضربة ستكون غير تقليدية، قائلًا: "عندما تهدأ الأجواء، سترون مفاجآت ليلة الخميس والجمعة، ستجعل من عملية البيجر مجرد حدث بسيط"، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف شبكات الاتصال الخاصة بحزب الله في لبنان عام 2023.

وبينما رفض ليتر الكشف عن مزيد من التفاصيل، أشار بشكل لافت إلى أن العملية المرتقبة قد تتجاوز نطاق المواجهات التقليدية في غزة أو جنوب لبنان، مؤكدًا أن "العالم سيفهم مدى جدية إسائيل في وقف قدرات إيران".

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