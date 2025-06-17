إيران تبحث تطورات الوضع مع المفوضية الأوروبية

طهران - (د ب أ)

بحث وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، آخر التطورات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على إيران، وذلك خلال اتصال هاتفي مشترك مع وزراء خارجية الترويكا الأوروبية ورئيسة المفوضية الأوروبية، حسبما أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) اليوم الثلاثاء.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أشار عراقجي خلال الاتصال إلى "العدوان السافر... للكيان الصهيوني على إيران وهجماته على المنشآت النووية السلمية والبنية التحتية الاقتصادية والقواعد العسكرية والمناطق السكنية".

وشدد عراقجي على واجب كل دولة عضو في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي "في مواجهة هذا العدوان ووقف جرائم الكيان".

ووصف عراقجي العدوان على إيران في خضم المفاوضات بأنه "ضربة غير مسبوقة للدبلوماسية"، ودعا الدول الأوروبية إلى إدراك الحقيقة وإدانة العدوان.

وشدد وزير الخارجية على أن "دفاع إيران المشروع ضد العدوان سيستمر بقوة"، وأن "مسؤولية عواقب أي توسيع لنطاق الحرب تقع على عاتق الكيان الصهيوني وداعميه والمُبررين لأفعاله".

وأكدً: "لا شك أن إسرائيل، بدعم وحماية وتعاون الولايات المتحدة، شنت هذه الحرب على الشعب الإيراني، ولذلك نعتبر الولايات المتحدة مسؤولة عن هذا الوضع وشريكة في الجرائم المرتكبة".

كما أكد عراقجي، مشيرا إلى جدية إيران في الدبلوماسية، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تغادر طاولة المفاوضات قط، "لكن تركيزنا في هذه المرحلة ينصبّ، بالطبع، على مواجهة العدوان بفعالية وحزم".

وأعرب وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث- ألمانيا وبريطانيا وفرنسا- ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن الأسف إزاء الوضع الحالي وقدموا تعازيهم في مصرع أشخاص في إيران جراء هجمات "إسرائيل"، وأكدوا على أهمية استخدام الدبلوماسية لخفض التوترات، وأعلنوا استعدادهم للعب دور في هذا الصدد، بحسب ما أوردته "إرنا".