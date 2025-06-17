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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 30 مسيّرة إيرانية

10:39 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

طائرة إيرانية مُسيرة

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو اعترض نحو 30 مسيرة أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل الليلة الماضية.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم، بأن إيران أطلقت نحو 10 صواريخ في موجة أولى من الهجمات، تبعتها سلسلة من الضربات الصاروخية المكثفة.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة، أن عدد الصواريخ التي أطلقتها إيران وصل إلى 380 صاروخًا باليستيًا، موزعة على 15 هجومًا متتابعًا.

وأعلنت سلطات الإطفاء الإسرائيلية، وقوع 8 حوادث جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة من إيران غالبيتها حرائق بمناطق مفتوحة في وسط إسرائيل.

وأشارت تقارير إلى أن الرشقة الصاروخية الأخيرة التي أطلقتها إيران على مناطق إسرائيلية تراوحت بين 20 و30 صاروخًا باليستيًا.

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