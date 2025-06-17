سلطنة عمان: نكثف جهودنا لاحتواء الصراع الإيراني الإسرائيلي

مسقط - (د ب أ)

ذكرت وزارة الخارجية في مسقط، اليوم الثلاثاء، أن سلطنة عمان "تُواصل جهودها الدبلوماسية الحثيثة لاحتواء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، ومنع توسّع نطاق التوترات الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته بصفحتها على موقع إكس للتواصل الاجتماعي، أن وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي ترأس وفد السلطنة في الاجتماع الاستثنائي الثامن والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي برئاسة دولة الكويت، رئيسة الدورة الحالية للمجلس، لمناقشة التطورات الإقليمية المتسارعة.

وأصدر الاجتماع بيانًا مشتركًا "أدان فيه بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرًا إياها خرقًا صارخًا للسيادة الوطنية والقوانين الدولية". كما دعا بيان الاجتماع الخليجي إلى "تهدئة عاجلة، واستئناف المفاوضات الدبلوماسية.

كما واصل وزير الخارجية العماني أيضا "اتصالاته ومشاوراته الهاتفية المكثفة مع نظرائه في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب شركاء دوليين بارزين مثل الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس".

وأوضحت الوزارة: "ركّزت هذه الاتصالات على تنسيق المواقف الدولية، وتعزيز الضغط السياسي والقانوني لوقف الاعتداءات الإسرائيلية فورًا، والدفع نحو مسارات تفاوضية شاملة تُعيد الاستقرار وتُجنّب المنطقة مخاطر التصعيد العسكري".