إعلان

اشتعال النيران في 36 شاحنة ببرلين

10:31 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

حريق ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

برلين - (د ب أ)

اشتعلت النيران في 36 شاحنة في حريق يُشتبه أنه مُتعمّد في منطقتين بالعاصمة الألمانية برلين.

وأعلنت إدارة الإطفاء في برلين اليوم الثلاثاء أن أول مكالمة استغاثة وردت قبل الساعة الثالثة صباحا بقليل (التوقيت المحلي).

ولم يتضح بعد سبب حرائق المركبات في حيي بريتس وليشتنبرج، وما إذا كانت مرتبطة ببعضها. وقال متحدث باسم شرطة برلين إن التحقيق جارٍ على قدم وساق.

وفي حي ليشتنبرج اشتعلت النيران في حوالي 17 شاحنة تابعة لشركة اتصالات. وفي حي بريتس اشتعلت النيران في 19 شاحنة تابعة لشركة توصيل طرود.

ونشرت إدارة الإطفاء حوالي 100 فرد للسيطرة على الحرائق وتمكنت من إخمادها في الموقعين. ووفقا للبيانات الحالية، لم يُصب أحد بأذى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق شاحنات ألمانيا برلين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

رغم وقف إمدادات إسرائيل.. كيف تغلبت مصر على نقص الغاز وصدرت للأردن؟