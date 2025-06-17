اشتعال النيران في 36 شاحنة ببرلين

برلين - (د ب أ)

اشتعلت النيران في 36 شاحنة في حريق يُشتبه أنه مُتعمّد في منطقتين بالعاصمة الألمانية برلين.

وأعلنت إدارة الإطفاء في برلين اليوم الثلاثاء أن أول مكالمة استغاثة وردت قبل الساعة الثالثة صباحا بقليل (التوقيت المحلي).

ولم يتضح بعد سبب حرائق المركبات في حيي بريتس وليشتنبرج، وما إذا كانت مرتبطة ببعضها. وقال متحدث باسم شرطة برلين إن التحقيق جارٍ على قدم وساق.

وفي حي ليشتنبرج اشتعلت النيران في حوالي 17 شاحنة تابعة لشركة اتصالات. وفي حي بريتس اشتعلت النيران في 19 شاحنة تابعة لشركة توصيل طرود.

ونشرت إدارة الإطفاء حوالي 100 فرد للسيطرة على الحرائق وتمكنت من إخمادها في الموقعين. ووفقا للبيانات الحالية، لم يُصب أحد بأذى.