إعلان

إسرائيل تعلن اغتيال أبرز مسؤول عسكري إيراني معين حديثا

10:25 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

علي شادماني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال علي شادماني، المسؤول العسكري الإيراني البارز، حيث تم تعيينه حديثا بعد مقتل سلفه في الهجمات الأولية الإسرائيلية على إيران.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن الجيش الإسرائيلي القول إن الميجور جنرال على شادماني كان يترأس مقر خاتم الأنبياء المركزي، الذي يعرف بمركز الطوارئ بالجيش الإيراني، منذ نحو أربعة أيام.

وكان شادماني قد حل محل غلام علي رشيد، الذي قٌتل في الهجوم الإسرائيلي على إيران الجمعة الماضية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن شادماني هو أبرز قائد عسكري فعلي في إيران ، مضيفا أنه يعد " رئيس هيئة أركان الحرب" و أقرب مسؤول عسكري للمرشد الأعلى على خامنئي .

وأضاف أنه " هو يقود الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علي شادماني إسرائيل اغتيال مسؤول عسكري إيراني الحرب الإسرائيلية على إيران الرد الإيراني إيران وإسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

رغم وقف إمدادات إسرائيل.. كيف تغلبت مصر على نقص الغاز وصدرت للأردن؟