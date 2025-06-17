إسرائيل تعلن اغتيال أبرز مسؤول عسكري إيراني معين حديثا

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال علي شادماني، المسؤول العسكري الإيراني البارز، حيث تم تعيينه حديثا بعد مقتل سلفه في الهجمات الأولية الإسرائيلية على إيران.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن الجيش الإسرائيلي القول إن الميجور جنرال على شادماني كان يترأس مقر خاتم الأنبياء المركزي، الذي يعرف بمركز الطوارئ بالجيش الإيراني، منذ نحو أربعة أيام.

وكان شادماني قد حل محل غلام علي رشيد، الذي قٌتل في الهجوم الإسرائيلي على إيران الجمعة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن شادماني هو أبرز قائد عسكري فعلي في إيران ، مضيفا أنه يعد " رئيس هيئة أركان الحرب" و أقرب مسؤول عسكري للمرشد الأعلى على خامنئي .

وأضاف أنه " هو يقود الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية".