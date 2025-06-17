مسيّرة إسرائيلية تقصف المنطقة الصناعية في تبريز بإيران

وكالات

قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن مسيّرة إسرائيلية أطلقت 4 صواريخ على المنطقة الصناعية في مدينة تبريز الإيرانية صباح اليوم.

وكان الإسعاف الإسرائيلي، قال إن 10 إسرائيليين أُصيبوا في أثناء توجههم للملاجئ بعد إطلاق صواريخ من إيران.

وقبل قليل، دوت صافرات الإنذار في إسرائيل إثر رصد جيش الاحتلال صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، بينما سُمِعت أصوات انفجارات قوية في كل من القدس وتل أبيب.، وفق ما أفاد به مراسلو وكالة فرانس برس "أ.ف.ب".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الثلاثاء، "دوت صافرات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران.. يقوم سلاح الجو الإسرائيلي بالعمل على اعتراض وتدمير الصواريخ طالما كان ذلك ضروريًا لإزالة التهديد".

وشن جيش الاحتلال، أمس الاثنين، هجومًا واسعًا على إيران استهدف البنية التحتية للصواريخ أرض-أرض غربي إيران، وفق ما أعلنه الجيش.

كما استهدفت إسرائيل، أمس، أحد مباني هيئة الإذاعة والتلفزيون في العاصمة طهران، مما أدى إلى اندلاع حريق وتصاعد كثيف للدخان من الموقع، كما أسفر عن وقوع مصابين.

وفي المقابل، ردت إيران على الضربات الإسرائيلية بشن هجوم صاروخي جديد استهدف مناطق عدة داخل إسرائيل، كما دمرت الدفاعات الجوية الإيرانية طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز غرب محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب البلاد وأطلقت النار، وفق ما أفادت به وكالة "تسنيم" مساء الاثنين.