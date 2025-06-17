الهند تُجلي طلابها من إيران عبر أرمينيا

وكالات

قالت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الثلاثاء، إن الطلاب الهنود في العاصمة الإيرانية طهران تم نقلهم خارج المدينة ومن المتوقع أن يغادر بعضهم إيران عبر أرمينيا.

وتحاول الحكومة الهندية تسهيل عمليات إجلاء مواطنيها من إيران، وأنشأت قنوات مختلفة للناس للتواصل مع المسؤولين، مع تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل الذي دخل يومه الخامس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جايسوال: "تم نقل الطلاب الهنود في طهران خارج المدينة لأسباب أمنية، من خلال الترتيبات التي اتخذتها السفارة".

وأضاف جايسوال "كما تم نصح السكان الآخرين الذين لديهم القدرة على المواصلات بالانتقال إلى خارج المدينة في ضوء الوضع المتطور."

وأشار المسؤول الهندي، إلى أن بعض الهنود "تم تسهيل خروجهم من إيران عبر الحدود مع أرمينيا"، مؤكدًا أن السفارة الهندية في إيران "تظل على اتصال مستمر مع الجالية بهدف تقديم كل المساعدة الممكنة".

ووفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن إيران تعد وجهة شهيرة لطلاب الجامعات من الهند ، وخاصة أولئك الذين يدرسون الطب.