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إصابة 10 إسرائيليين في الهجوم الإيراني الأخير

09:44 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

هيئة الإسعاف الإسرائيلي

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وكالات

قال الإسعاف الإسرائيلي، إن 10 إسرائيليين أُصيبوا في أثناء توجههم للملاجئ بعد إطلاق صواريخ من إيران.


وقبل قليل، دوت صافرات الإنذار في إسرائيل إثر رصد جيش الاحتلال صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، بينما سُمِعت أصوات انفجارات قوية في كل من القدس وتل أبيب.، وفق ما أفاد به مراسلو وكالة فرانس برس "أ.ف.ب".


وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الثلاثاء، "دوت صافرات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران.. يقوم سلاح الجو الإسرائيلي بالعمل على اعتراض وتدمير الصواريخ طالما كان ذلك ضروريًا لإزالة التهديد".


وأكد الجيش أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تحاول التصدي للصواريخ الإيرانية في سماء تل أبيب، بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع إصابة مباشرة جراء صاروخ إيراني لمبنى في مدينة هرتسيليا شمالي تل أبيب.


وذكرت وكالة "رويترز"، أن "انفجارات ضخمة وقعت في هرتسليا شمالي تل أبيب". كما سقط صاروخ إيراني في منطقة غوش دان في تل أبيب، وفق ما أوردته مصادر إسرائيلية.


وأشارت تقارير إلى أن الرشقة الصاروخية الأخيرة التي أطلقتها إيران على مناطق إسرائيلية تراوحت بين 20 و30 صاروخًا باليستيًا.

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