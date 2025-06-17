وكالات

أفاد مراسلو وكالة فرانس برس "أ.ف.ب"، اليوم الثلاثاء، بدوي صافرات الإنذار في إسرائيل إثر رصد جيش الاحتلال صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، بينما سُمِعت أصوات انفجارات قوية في كل من القدس وتل أبيب.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم، "دوت صافرات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران.. يقوم سلاح الجو الإسرائيلي بالعمل على اعتراض وتدمير الصواريخ طالما كان ذلك ضروريًا لإزالة التهديد".

وأكد الجيش أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تحاول التصدي للصواريخ الإيرانية في سماء تل أبيب، بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع إصابة مباشرة جراء صاروخ إيراني لمبنى في مدينة هرتسيليا شمالي تل أبيب.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن "انفجارات ضخمة وقعت في هرتسليا شمالي تل أبيب". كما سقط صاروخ إيراني في منطقة غوش دان في تل أبيب، وفق ما أوردته مصادر إسرائيلية.

وأشارت تقارير إلى أن الرشقة الصاروخية الأخيرة التي أطلقتها إيران على مناطق إسرائيلية تراوحت بين 20 و30 صاروخًا باليستيًا.

وفي المقابل، أعلنت وسائل إعلام إيرانية أنه تم "استهداف قاعدة نيفاتيم في النقب في موجة الصواريخ الجديدة".