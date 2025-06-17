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الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال رئيس هيئة أركان الحرب في إيران

09:11 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

الحرب بين إيران وإسرائيل

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وكالات

زعم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اغتيال رئيس هيئة أركان الحرب في إيران علي شادماني، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه استكمل ضرب عدد من أهدافه غرب إيران، شملت مواقع تخزين وإطلاق صواريخ أرض-أرض، ومنصات إطلاق صواريخ أرض-جو ومواقع تخزين طائرات مسيرة.

وقال في بيانه: "خلال ليلة الثلاثاء، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي عدة ضربات واسعة النطاق على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني غرب إيران.

خلال هذه الضربات، تم استهداف العشرات من مواقع تخزين وإطلاق صواريخ أرض-أرض.

كما تم استهداف منصات إطلاق صواريخ أرض-جو ومواقع تخزين طائرات بدون طيار غرب إيران".

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