الجيش الإسرائيلي يرصد هجوما صاروخيا إيرانيا على تل أبيب



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد هجوما صاروخيا إيرانيا الآن على إسرائيل، ودعا الإسرائيليين إلى الدخول للملاجئ.

ودوت صافرات الإنذار في منطقة ديمونا وغيرها من مناطق إسرائيل، وفقا لروسيا اليوم.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي صواريخ أطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل. وتعمل منظومات الدفاع لاعتراض هذا التهديد.

وتابع: "عند تلقي أي إنذار، يطلب من الجمهور دخول منطقة محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر".

لا يسمح بمغادرة المنطقة المحمية إلا بناء على توجيه صريح. يرجى الاستمرار في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وتسمع صافرات الإنذار تدوي في عموم إسرائيل من النقب إلى صفد، وقد أصدرت الجبهة الداخلية تحذيرات للمواطنين.

بدورها أفادت وكالة أنباء فارس "بإطلاق دفعة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة".

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن صاروخا إيرانيا أصاب بشكل مباشر مبنى في مدينة هرتسيليا شمال تل أبيب، فيما أكد الإسعاف الإسرائيلي أنه تلقى معلومات أولية عن سقوط صاروخ في إحدى مدن تل أبيب الكبرى.

وأظهرت لقطات متداولة، الدمار الذي خلفه سقوط صواريخ إيرانية على مدن إسرائيلية.