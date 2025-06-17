للمرة الثالثة.. انفجارات تهز كييف ودوي صافرات الإنذار في روسيا



وكالات

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، دوي سلسلة جديدة من الانفجارات في العاصمة كييف مع استمرار الإنذارات الجوية بوقوع هجمات وانتشرت مقاطع فيديو توثق تلك الانفجارات.

وكتبت قناة "أوبشتشيستفينويه" التلفزيونية الأوكرانية في منشور على قناتها في "تليجرام": "انفجارات تدوي في كييف".

وكتب وزير الداخلية الأوكراني إيجور كليمنكو عبر "تليجرام": "تعرضت عدة منشآت للبنية التحتية الحيوية لأضرار نتيجة انفجارات في كييف"، دون التطرق إلى أي بيانات عن عدد المنشآت المتضررة أو أي تفاصيل إضافية بهذا الشأن.

من جهته، أفاد موقع صحيفة "سترانا" الأوكرانية بوقوع حرائق كبيرة في منطقتي دارنيتسكي وسولوميانسكي بالعاصمة كييف.

كما ذكرت وكالة TSN الإعلامية عن تلوث كبير في الهواء بالعاصمة.

وتعتبر هذه الانفجارات الثالثة من نوعها التي تضرب في العاصمة الأوكرانية خلال الليل، كما تم الإبلاغ عن انفجارات في أوديسا، وفقا لروسيا اليوم.

وظهر في مقاطع فيديو متداولة تصاعد عمود كثيف من الدخان في كييف بعد الضربات الروسية، كما سبق ذلك تقارير على شبكة الإنترنت تفيد بوقوع هجوم مكثف على مطار "جولياني" في كييف.

ووفقا لخريطة إنذارات الطوارئ الأوكرانية، فإن إنذارا جويا ظل مستمرا في كييف لأكثر من ثماني ساعات.