ترامب: ماكرون ليس لديه فكرة عن سبب توجهي لواشنطن



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زعم خطأ أنني غادرت قمة مجموعة السبع وعدت إلى واشنطن للعمل على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وأضاف ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "ماكرون ليس لديه أدنى فكرة عن سبب توجهي الآن إلى واشنطن".

وأكد ترامب أن سبب مغادرته قمة السبع في كندا، وعودته إلى واشنطن مع فريقه، لا علاقة لها بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وشدد على أن سبب عودته إلى واشنطن لا علاقة له بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وفقا لروسيا اليوم.