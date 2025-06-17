إعلان

ترامب: عودتي لواشنطن ليس لها علاقة بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

08:34 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن سبب مغادرته قمة السبع في كندا، وعودته إلى واشنطن مع فريقه، لا علاقة لها بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل "ماكرون زعم خطأ أنني غادرت قمة مجموعة السبع وعدت إلى واشنطن للعمل على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، ماكرون ليس لديه أدنى فكرة عن سبب توجهي الآن إلى واشنطن".

وشدد على أن سبب عودته إلى واشنطن لا علاقة له بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي عودة ترامب إلى واشنطن واشنطن تبحث عقد اجتماع مع طهران ترامب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

رغم وقف إمدادات إسرائيل.. كيف تغلبت مصر على نقص الغاز وصدرت للأردن؟