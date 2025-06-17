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"أكسيوس": أمريكا تدرس تسليم إسرائيل قنابل خارقة للتحصينات

08:28 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

أمريكا وإسرائيل

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وكالات

قالت وكالة "أكسيوس" نقلا عن مصادر مطلعة، إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية تسليم إسرائيل قنابل خارقة للتحصينات كأداة ضغط على إيران.

وأوضحت الوكالة، أن ترامب يعتبر القنابل المضادة للتحصينات اللازمة لتدمير منشأة التخصيب تحت الأرض في فوردو، والتي تمتلكها الولايات المتحدة، أداة ضغط رئيسية لإجبار إيران على إبرام صفقة.

في ليلة 13 يونيو، شنت إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران متهمة إياها بتطوير برنامج نووي عسكري سري يقترب من نقطة اللاعودة، واستهدفت الضربات الجوية وعمليات المجموعات التخريبية منشآت نووية، وقادة عسكريين، وعلماء نوويين بارزين، وقواعد جوية، ومنظومات دفاع جوي، بالإضافة إلى صواريخ أرض-أرض، وفقا لروسيا اليوم.

وردت إيران، التي تنفي وجود مكون عسكري في مشروعها النووي، بقصف صاروخي وإطلاق طائرات مسيرة مسلحة، مستهدفة منشآت عسكرية وصناعية إسرائيلية في طهران، وارتفع عدد ضحايا المدنيين جراء إصابة المباني السكنية على الجانبين.

في السياق قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن واشنطن تسعى إلى حل سلمي للأزمة مع إيران، مشددا على أن سياسة بلاده في المنطقة دفاعية ولا توجد لديها نية لشن هجمات ضد طهران.

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