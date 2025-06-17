"بسبب الوضع الأمني.. إغلاق السفارة الأمريكية في إسرائيل اليوم

وكالات

أعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إغلاق السفارة اليوم، مشيرة إلى أنها "ليست في وضع يسمح لها في الوقت الحالي بإجلاء الأمريكيين أو مساعدتهم بشكل مباشر في مغادرة إسرائيل".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية السفارة الأمريكية في إسرائيل ستُغلق مجددًا اليوم الثلاثاء.

وأوضحت: "تماشيا مع توجيهات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ستُغلق السفارة الأميركية في القدس يوم الثلاثاء 17 يونيو، ويشمل ذلك الأقسام القنصلية في كل من القدس وتل أبيب".

وأضافت: "السفارة الأميركية ليست في وضع يسمح لها حاليًا بإجلاء الأمريكيين أو تقديم مساعدة مباشرة لهم لمغادرة إسرائيل".

من جهتها، قالت السفارة الأمريكية في القدس "بسبب الوضع الأمني الحالي والنزاع المستمر بين إسرائيل وإيران، وجهت السفارة الأمريكية جميع موظفي الحكومة الأميركية وعائلاتهم إلى الاستمرار في الاحتماء داخل منازلهم أو بالقرب منها حتى إشعار آخر"، وفقا لسكاي نيوز.

وأوضحت "وبالنظر إلى الوضع الأمني، وامتثالاً لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ستكون السفارة الأمريكية في القدس مغلقة يوم الثلاثاء، 17 يونيو. يشمل ذلك الأقسام القنصلية في كل من القدس وتل أبيب. لن تُقدَّم خدمات جوازات السفر (الطارئة أو العادية) أو تقارير الولادة خارج الولايات المتحدة في هذا اليوم".