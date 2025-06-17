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الدفاع الروسية: إسقاط 147 مسيرة أوكرانية بينها 2 فوق موسكو

08:12 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

الدفاع الجوي الروسي

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خلال الليل 147 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق متفرقة من الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إنه في الفترة ما بين الساعة 23:30 مساء 16 يونيو وحتى الساعة 07:00 صباح 17 يونيو تم اعتراض وتدمير 147 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وكورسك وبريانسك وفورونيج وتفير وليبيتسك وأوريول وتامبوف وتولا، بالإضافة إلى محيطة العاصمة موسكو.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها منذ الساعة 20:00 من مساء 16 يونيو وحتى الساعة 07:00 من صباح 17 يونيو بلغ 198 طائرة، وفقا لروسيا اليوم.

ومن جانبه أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين معاديتين كانتا في طريقهما إلى العاصمة موسكو، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ تعمل في مكان سقوط الحطام.

هذا وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، أهدافا مدنية على الأراضي الروسية، وخاصة في المناطق الحدودية، ما يوقع قتلى وإصابات بين المدنيين وأضرارا بممتلكاتهم وبالمنشآت المدنية الحكومية.

ومن جانبها ترد القوات الروسية على هذه الاستهدافات بضربات تستهدف حصرا المنشآت العسكرية ومناطق تجمعات أفراد ومعدات القوات الأوكرانية ونقاط انتشارها المؤقتة ومراكز تجمع المرتزقة الأجانب وغيرها من الأهداف العسكرية الأخرى.

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