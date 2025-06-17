تدمير طائرات إسرائيلية صغيرة جنوب إيران
07:21 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025
وكالات
أعلنت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن الدفاع الإيرانية دمرت طائرات إسرائيلية صغيرة في سماء غرب بندر عباس جنوب البلاد.
وسمع دوي انفجار شمال شرقي العاصمة الإيرانية طهران.
وأظهرت مقاطع مصورة، تصاعد الدخان الكثيف جراء انفجارات قبل دقائق في شرق العاصمة طهران، بحسب روسيا اليوم.
يأتي ذلك في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة إثر تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل، ومخاوف من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع.
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