

وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن واشنطن تسعى إلى حل سلمي للأزمة مع إيران، مشددا على أن سياسة بلاده في المنطقة دفاعية ولا توجد لديها نية لشن هجمات ضد طهران.

وأضاف هيجسيث : "نحن نتبنى موقفا دفاعيا في المنطقة، ونسعى إلى التوصل إلى اتفاق سلمي، ونأمل أن يتحقق ذلك".

وقال: "نحن نحافظ على يقظتنا واستعدادنا، ومهمتنا الأساسية هي حماية أفرادنا ومصالحنا في المنطقة".

جاءت تصريحات الوزير الأمريكي بعدما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول في البيت الأبيض، أن منشور الرئيس دونالد ترامب، الذي دعا فيه الإيرانيين إلى إخلاء طهران فورا، يعبر عن الحاجة الملحة لاستئناف المفاوضات.

وأوضح هيجسيث، أن ترامب ما زال يرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وقال: "موقف الرئيس لم يتغير بهذا الخصوص"، متابعا: "مهمتي كوزير للدفاع هي ضمان أمن الأمريكيين، والتأكد من أننا نمتلك الموقف القوي الذي يسمح لنا بفرض شروط الصفقة. الرئيس أوضح أن الفرصة ما زالت قائمة، والسؤال هو ما إذا كانت إيران مستعدة للتوقيع".

من جهته، نفى مساعد وزير الدفاع الأمريكي شون بارنيل أي تورط لواشنطن في هجمات ضد إيران.

ووصف التقارير التي تتحدث عن ضربات أمريكية بأنها "غير صحيحة".

وكتب بارنيل في منشور على منصة "إكس": "هذا خبر كاذب"، مؤكدا أن الطائرات الأمريكية لم تنفذ أي غارات داخل الأراضي الإيرانية.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة تربط الدخول مباشرة في الصراع بين إسرائيل وإيران، باستهداف طهران للقوات الأمريكية في المنطقة.

ونقل موقع "أكسيوس" أن الإدارة الأمريكية قد أبلغت حلفاءها في الشرق الأوسط بهذا الموقف، على أمل أن تصل الرسالة إلى إيران لمنع أي هجمات ضد الجنود الأمريكيين الموجودين هناك.