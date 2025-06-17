مقتل جندي من جولاني في خان يونس وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة



وكالات

قتل جندي من لواء جولاني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بينما أصيب 4 آخرين بجروح خطيرة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الرقيب نيفي لشم، 20 عاما، وهو جندي في الكتيبة 12 من لواء الجولاني قتل في معركة في جنوب قطاع غزة، بانفجار عبوة ناسفة مثبتة على ناقلة الجنود المدرعة التي كان يعمل فيها.

ونفس الحادث أصيب ضابط وثلاثة جنود بجروح خطيرة وأصيب ثلاثة جنود بجروح متوسطة وثلاثة بجروح طفيفة، وفقا لروسيا اليوم.