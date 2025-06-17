وكالة مهر: دوي انفجار شمال شرقي العاصمة الإيرانية طهران
07:12 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025
وكالات
أعلنت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، سماع دوي انفجار شمال شرقي العاصمة الإيرانية طهران.
وأظهرت مقاطع مصورة، تصاعد الدخان الكثيف جراء انفجارات قبل دقائق في شرق العاصمة طهران، بحسب روسيا اليوم.
يأتي ذلك في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة إثر تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل، ومخاوف من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع.
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