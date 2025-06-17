"رويترز": قادة مجموعة السبع يؤيدون حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها



وكالات

أكد قادة "مجموعة السبع" المجتمعين في كندا دعمهم لأمن إسرائيل، في إطار الهجمات الإسرائيلية المستمرة على إيران والرد الإيراني مشيرين إلى ضرورة خفض التصعيد بين الجانبين.

وفي بيان مشترك، أعرب قادة المجموعة عن دعمهم لأمن إسرائيل في ظل التصعيد مع إيران، وفقا لروسيا اليوم.

وجاء في البيان: "نؤكد دعمنا لأمن إسرائيل، ونحث على أن يؤدي الحل السريع للأزمة الإيرانية إلى تخفيف التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، بما في ذلك وقف إطلاق النار في غزة".

ولفت البيان أيضا إلى أهمية حماية المدنيين.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن قادة مجموعة السبع (G7) أعربوا بالإجماع عن رفضهم للبرنامج النووي الإيراني.

وقال ستارمر: "جرت مناقشة حول هذا الموضوع، وهناك إجماع في مجموعة السبع ووضوح مطلق بشأن البرنامج النووي الإيراني نحن لا نريد رؤيته".

وأكد ستارمر، أن بلاده مستعدة للعمل خلال الأيام المقبلة للمساعدة في التسوية الدبلوماسية بالشرق الأوسط وسط الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

وحول البرنامج النووي الإيراني، قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل ‏جروسي، اليوم الثلاثاء، إن أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز النووية الإيرانية، "ربما تضررت بشدة إن لم تدمر بالكامل".

وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى انقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي عن منشأة نطنز، مما شكل تهديدا كبيرا لأجهزة الطرد المركزي التي تعتمد على توازن دقيق وسرعات عالية جدا، حيث يمكن لانقطاع الكهرباء أن يسبب أضرارا جسيمة أو تدميرا كاملا لها.

وبدأت إسرائيل مهاجمة المواقع العسكرية والنووية الإيرانية أواخر الأسبوع الماضي، وردت إيران بمهاجمة مواقع وبنى تحتية في إسرائيل.

في حين تستمر الضربات المتبادلة بين الطرفين من دون أي أفق حتى الآن لمسار سياسي لوقف المواجهة العسكرية بين طهران وتل أبيب.