السيطرة على حريق في مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية



وكالات

أعنلت وكالة تسنيم، قبل قليل، السيطرة على حريق في المبنى الزجاجي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بشكل كامل، وفقا لسكاي نيوز.

وحذرت طهران إسرائيل من إخلاء مقري قناتي "القناة 12" و"القناة 14" الإسرائيليتين، مهددةً بشن هجمات مباشرة عليهما، وفق ما نقلته وكالتا فارس ومهر الإيرانيتان شبه الرسميتين.

تأتي هذه التحذيرات ردًا على غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر التلفزيون الإيراني، في طهران أمس الاثنين.

وأكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ الضربة، زاعمًا أن الهدف كان مركز اتصالات يُستخدم لأغراض عسكرية من قبل القوات المسلحة الإيرانية، بحسب بيان صادر عنه.

بحسب مراسل CNN، تم تنفيذ الضربة الإسرائيلية "استنادًا إلى معلومات استخباراتية"، ووصفتها تل أبيب بأنها "دقيقة ومحددة".

وردًا على ذلك، صعّدت إيران من لهجتها التهديدية، وأكدت عبر وسائل إعلامها أن "استهداف المؤسسات الإعلامية لن يمر دون رد مماثل"، في إشارة إلى القناتين الإسرائيليتين المستهدفتين بالتحذير.