تقارير: حريق في 3 سفن بمياه بحر عُمان قبل مضيق هرمز



وكالات

أفادت "رويترز" بورود تقارير، اليوم الثلاثاء، عن حادثة بحرية بالقرب من مضيق هرمز.

وأعلنت شركة "أمبري" البريطانية بتلقي معلومات عن واقعة على بعد 22 ميلا بحريا شرق خورفكان في الإمارات.

وتداولت وسائل إعلام صورا قالت إنها لحريق اندلع في ثلاث سفن أو ناقلات نفط في مياه بحر عُمان، قبل اقترابها من مضيق هرمز.

وقالت شركة الأمن البحري البريطانية إمبري إنها "على علم بالحادث" الذي وقع على بعد حوالي 40 كيلومترا من مدينة خورفكان في الإمارات العربية المتحدة، بالقرب من مضيق هرمز عند مدخل الخليج، بحسب روسيا اليوم.