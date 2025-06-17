دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران
05:59 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025
وكالات
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، فجر الثلاثاء، بسماع دوي انفجار في العاصمة طهران، دون صدور تعليق رسمي فوري يوضح طبيعة الانفجار أو أسبابه.
في السياق نفسه، نقل مراسل قناة الجزيرة من طهران أن دوي 3 انفجارات متتالية سُمع في المناطق الغربية من المدينة.
يأتي ذلك في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة إثر تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل، ومخاوف من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع.
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