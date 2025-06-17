

وكالات

قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، إن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك قنبلة قادرة على تدمير منشأة فوردو النووية الإيرانية المحصنة تحت الأرض.

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "ميريت" الإسرائيلية بثّت مساء الاثنين، بحسب شبكة CNN.

وأشار ليتر إلى أن منشأة فوردو تقع تحت جبال قرب مدينة قم الإيرانية، وتحتوي على أجهزة طرد مركزي متقدمة تُستخدم لتخصيب اليورانيوم بدرجات نقاء عالية، ورغم أن العمق الدقيق للمنشأة غير معروف للعامة، فإن بعض التقديرات تشير إلى أنها تمتد على عمق يتراوح بين 80 و90 مترًا تحت الأرض.

وأكد السفير الإسرائيلي: "لكي تُدمر منشأة فوردو بقنبلة جوية، فإن الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك تلك القنبلة هي الولايات المتحدة. وهذا قرارٌ على الولايات المتحدة اتخاذه، سواءٌ اختارت اتباع هذا المسار أم لا".

لكنه أوضح في الوقت ذاته أن الخيار العسكري الجوي ليس هو السبيل الوحيد للتعامل مع التهديد النووي الإيراني، مضيفًا: "هناك طرق أخرى للتعامل مع فوردو".

وفي تصريح بدا وكأنه يلمّح إلى تصعيد عسكري وشيك، قال ليتر: "عندما تهدأ الأمور، سترون مفاجآت ليلة الخميس والجمعة ستجعل عملية أجهزة النداء تبدو سهلة"، في إشارة إلى العملية الإسرائيلية في لبنان في سبتمبر الماضي، والتي استهدفت أجهزة الاتصال التابعة لحزب الله وأدّت إلى مقتل 37 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 3000، معظمهم من المدنيين.