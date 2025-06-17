السفارة الصينية في تل أبيب تنشر تحذيرا يدعو مواطنيها مغادرة إسرائيل



وكالات

دعت السفارة الصينية لدى إسرائيل المواطنيين الصينيين للعودة إلى الوطن أو مغادرة إسرائيل عبر المعابر الحدودية المفتوحة بأسرع ما يمكن على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية.

قالت السفارة في منشور لها على تطبيق "وي تشات"، اليوم الثلاثاء: "في الوقت الراهن يستمر النزاع الإسرائيلي الإيراني في التصعيد مع تضرر المواقع المدنية وتزايد الضحايا البشرية بين المدنيين، ما يجعل الوضع الأمني أكثر خطورة".

وأوصت السفارة المواطنين بمغادرة إسرائيل عبر المعابر البرية على الحدود مع الأردن، فيما لا تزال أجواء إسرائيل مغلقة في ظل استمرار تبادل الضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة مع إيران، وفقا لروسيا اليوم.

وكانت السفارة الصينية لدى إسرائيل قد أعلنت يوم 14 يونيو عن تعليق تقديم الخدمات القنصلية اعتبارا من 15 يونيو وحتى إشعار آخر، وذلك على خلفية الضربات الإسرائيلية على إيران منذ فجر الجمعة 13 يونيو.