وكالات

قالت شبكة فوكس نيوز، نقلا عن مصدر أمريكي مطّلع، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الاجتماع بمستشاريه المعنيين بشؤون الشرق الأوسط فور وصوله إلى واشنطن، لمعالجة التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران.

وسبق أن طلب الرئيس الأمريكي، من مجلس الأمن القومي الاستعداد لمتابعة التطورات الإقليمية من داخل غرفة العمليات في البيت الأبيض.

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب غادر قمة مجموعة السبع في كندا، قبل يوم من موعد اختتامها الرسمي، على خلفية تصاعد التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل.