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مسؤول أمريكي: ترامب يوجه فريقه لمحاولة ترتيب لقاء مع مسؤولين إيرانيين

05:26 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

نقلت شبكة "CNN" عن مسؤول أمريكي رفيع، أن الرئيس دونالد ترامب وجّه أعضاء فريقه للأمن القومي لمحاولة ترتيب لقاء عاجل مع مسؤولين إيرانيين، في محاولة لاحتواء التصعيد المتسارع بين طهران وتل أبيب.

وبحسب المسؤول، فإن ترامب كلف مستشاريه بالتواصل مع قنوات دبلوماسية لمعرفة ما إذا كانت إيران مستعدة فعلاً للدخول في مسار تفاوضي جاد يهدف إلى وقف إطلاق النار وتجنب مواجهة أوسع في المنطقة.

وأضاف المصدر أن هذه التوجيهات جاءت في أعقاب تصاعد العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة إقليمية شاملة، خصوصًا مع دخول أطراف دولية على خط الوساطة، من بينها فرنسا وبريطانيا.

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