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إيران تٌمدد إغلاق أجوائها حتى ظهر اليوم

05:08 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

الطيران الإيراني

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وكالات

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، فجر الثلاثاء، تمديد قرار إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي للبلاد حتى الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت المحلي، بسبب استمرار التهديدات الأمنية في أعقاب تصاعد الضربات الجوية المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

ونقلت وكالة مهر عن المنظمة، أن القرار جاء لحماية سلامة الركاب والطائرات، مشيرةً إلى أن التمديد سيُراجع وفقًا لتطورات الموقف.

كانت القوات الجوية الإيرانية قد فعّلت أنظمة الدفاع الجوي بعد دوي انفجارات في طهران، وسط تقارير عن هجمات إسرائيلية على مواقع داخل العاصمة.

عدد من شركات الطيران العالمية، بينها "لوفتهانزا" و"طيران الإمارات"، علّقت رحلاتها إلى إيران أو حوّلت مساراتها، التزامًا بإرشادات السلامة الدولية.

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الطيران الإيراني يران تٌمدد إغلاق أجوائها لطيران المدني الإيراني الرحلات الجوية
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