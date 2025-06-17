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إعلام عبري: أنباء عن وقوع إصابات جراء الهجوم الإيراني الجديد على تل أبيب

04:54 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

الهجوم الايراني علي اسرائيل (20)

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وكالات

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت صاروخًا واحدًا على الأقل أُطلق من داخل الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل، في ظل تصاعد غير مسبوق في حدة المواجهة بين البلدين.

وذكرت القناة أن الصاروخ تم اعتراضه بنجاح ويوجد أنباء عن وقوع إصابات، فيما لم تُعلن الجهات الأمنية حتى الآن عن حجم الأضرار أو تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهدف.

جاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي في وقت سابق رصد إطلاق صواريخ من إيران، بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في شمال إسرائيل ووسطها، بما في ذلك منطقة تل أبيب، تحسبًا لأي تهديد مباشر.

وشنت إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل، وذلك بعد أقل من ساعة من هجوم سابق.

وتتعرض إسرائيل في الوقت الحالي لهجوم كثيف من إيران منذ ساعات مساء الاثنين، وفقا لروسيا اليوم.

ودوت صفارات الإنذار، في تل أبيب ومناطق وسط إسرائيل، وفق ما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وسط تحذيرات من تصعيد جديد في الهجمات الصاروخية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نقله الإعلام العبري، إنه "رصد إطلاق صواريخ من إيران" ودعا السكان إلى "دخول الملاجئ والغرف المحصنة فورًا"، في مؤشر على اتساع رقعة الاستهداف في الهجمات المتبادلة بين الطرفين منذ فجر الجمعة.

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