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بدء إطلاق الدفعة الجديدة من الصواريخ الإيرانية تجاه إسرائيل

04:51 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

إطلاق صواريخ من إيران

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد صواريخ أُطلقت من الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل، في تطور غير مسبوق ضمن التصعيد المستمر بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم الجيش، إن أنظمة الدفاع الجوي تم تفعيلها فورًا، وإن سلاح الجو يعمل على اعتراض الصواريخ التي تم رصدها في سماء شمال البلاد.

ودوت صفارات الإنذار في عدة مناطق شمال إسرائيل، بما في ذلك الجليل الأعلى، بالتزامن مع إعلان رسمي من الجيش الإسرائيلي عن دخول طائراته الحربية المجال الجوي لصد الهجمات.

ولم ترد بعد تقارير رسمية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

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