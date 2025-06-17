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بعد أقل من ساعة.. إيران تشن هجوما جديدا على إسرائيل

04:44 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

إيران وإسرائيل

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وكالات

شنت إيران هجوما صاروخيا الآن على إسرائيل، وذلك بعد أقل من ساعة من هجوم سابق.

وتتعرض إسرائيل في الوقت الحالي لهجوم كثيف من إيران منذ ساعات مساء الاثنين، وفقا لروسيا اليوم.

ودوت صفارات الإنذار، في تل أبيب ومناطق وسط إسرائيل، وفق ما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وسط تحذيرات من تصعيد جديد في الهجمات الصاروخية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نقله الإعلام العبري، إنه "رصد إطلاق صواريخ من إيران" ودعا السكان إلى "دخول الملاجئ والغرف المحصنة فورًا"، في مؤشر على اتساع رقعة الاستهداف في الهجمات المتبادلة بين الطرفين منذ فجر الجمعة.

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