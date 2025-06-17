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روسيا تجلي مواطنيها من إيران مع تصاعد المواجهة بين طهران وتل أبيب

04:41 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

الحرب بين إيران وإسرائيل

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موسكو- (د ب أ)

أجلت روسيا مواطنيها من إيران مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بين إسرائيل وإيران، حيث تبادل الطرفان ضربات صاروخية.

كتبت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا على تطبيق تليجرام، أن مجموعة مكونة من 86 شخصا تم إجلاؤهم إلى أذربيجان يوم السبت.

وتابع: في يوم الأحد، تم تنظيم عبور حدودي لمجموعة أخرى تضم 238 روسيا، من بينهم عائلات دبلوماسيين.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه نظرا لقواعد الدخول الصارمة التي تفرضها أذربيجان، يجب على المواطنين الروس تقديم طلب إلى السفارة الروسية في طهران قبل عبور الحدود.

وتحافظ روسيا على علاقات وثيقة مع طهران، التي زودت موسكو بأعداد كبيرة من الطائرات المسيّرة لاستخدامها في الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويمكن للمواطنين الروس مغادرة إسرائيل عبر الدول المجاورة مثل مصر أو الأردن.

وكانت إسرائيل قد شنت يوم الجمعة ضربات واسعة النطاق على الأراضي الإيرانية، استهدفت مواقع نووية ومنشآت دفاعية وأهدافاً مدنية وبنية تحتية في قطاعي النفط والغاز.

واعتبرت طهران هذه الضربات إعلان حرب، وردّت عليها بالمثل.

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