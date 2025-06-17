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الجيش الإسرائيلي لـ مواطنيه: دفاعتنا في مواجهة صواريخ إيران ليست محكمة

04:39 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

حذر الجيش الإسرائيلي مواطنيه من أن الدفاعات الجوية المتواجدة في إسرائيل ليست مُحكمة، مؤكدا ضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

قال الجيش في بيان: "قبل قليل، تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق من البلاد عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل. يُطلب من الجمهور الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وأضاف البيان: "في الوقت الحالي، يعمل سلاح الجو على اعتراض الصواريخ ومهاجمتها أينما دعت الحاجة للقضاء على التهديد".

وشدد على أن "الدفاع ليس مُحكما، ولذلك يجب الاستمرار في الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية"، وفقا لروسيا اليوم.

وفي الوقت ذاته، سُمع دوي انفجارات في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وجرى تفعيل أجهزة الإنذار بشكل مباغت ودون تلقي أي رسالة من قيادة الجبهة الداخلية بالبقاء بالقرب من منطقة محمية مسبقا.

وأكدت "القناة 12" العبرية أن عددا قليلا من الصواريخ أطلق في القصف الحالي ولم ترد أي تقارير بعد عن وقوع إصابات.

وفي المقابل، قال التلفزيون الإيراني إن الهجوم الصاروخي بدء وأن صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل.

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