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ما حقيقة مهاجمة الولايات المتحدة لـ إيران؟

04:08 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

أمريكا وإيران

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وكالات

أصدر مساعد في البيت الأبيض، تأكيدًا بأن الولايات المتحدة ليست بصدد مهاجمة إيران، وأن القوات الأمريكية تواصل الحفاظ على وضعها الدفاعي دون تغيير، في الوقت الذي يتصاعد فيه القتال بين إيران وإسرائيل.

في هذا السياق، قال المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، إن القوات الأمريكية "تحافظ على وضع دفاعي"، مشددًا على أن هذا الموقف "لم يتغير".

وأشار إلى أن الأهداف ترتكز على حماية العسكريين ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وليس الانخراط في عمليات هجومية.

وأوضح دفاعًا عن تلك السياسة، أن واشنطن لن تنخرط في حرب مع إيران ما لم تُستهدف بشكل مباشر، رغم نشر تعزيزات دفاعية مثل طائرات التزود بالوقود وحاملة الطائرات USS Nimitz لتعزيز قدرة الردع ضد التصعيد المتبادل في المنطقة.

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