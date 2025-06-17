مسؤول آمريكي: ترامب وجه مساعديه بمحاولة عقد لقاء مع مسؤولين إيرانيين



وكالات

أفادت CNN نقلا عن مصدر مطلع ومسؤول أمريكي، أن الرئيس ترامب وجه مساعديه بـ السعي لتنظيم لقاء سريع مع مسؤولين إيرانيين، في محاولة لاحتواء التصعيد العسكري بين طهران وتل أبيب عبر الدبلوماسية العاجلة.

وبحسب المصدر، تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد وتيرة التوتر، بعد تحذيرات ترامب المتتالية التي دعا فيها السكان إلى إخلاء طهران، فضلًا عن قرار البيت الأبيض بإبقاء القوات الأمريكية في وضع دفاعي وتأكيد البنتاغون على رغبته في تجنب أي مواجهة ميدانية مباشرة.

وفيما سبق أعلن 8 من أعضاء مجلس الشيوخ، تقديم مشروع قانون عاجل يهدف إلى منع أي انخراط عسكري مباشر للولايات المتحدة في الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، في ظل تصاعد القلق من انزلاق واشنطن إلى نزاع إقليمي واسع.

وأكد النائب الجمهوري توماس ماسي عزمه التقدم بمشروع قانون يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، موضحًا أن ما يجري "ليس حربًا أمريكية"، وأن "الدستور ينص بوضوح على أن قرار شن الحرب من صلاحيات الكونغرس، حتى وإن كانت الحرب تمس مصالح الولايات المتحدة".

من جانبه، كشف السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز عن تقديمه تشريعًا منفصلًا يمنع الرئيس الأمريكي من اتخاذ أي إجراء عسكري ضد إيران دون تفويض مسبق من الكونجرس، محذرًا من أن "حربًا جديدة في الشرق الأوسط قد تزهق أرواحًا لا تحصى وتهدر تريليونات الدولارات".

وتأتي هذه التحركات في وقت طلب فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سكان طهران "الإخلاء الفوري"، بالتزامن مع تصعيد عسكري غير مسبوق بين إسرائيل وإيران.

فيما شدد البيت الأبيض والبنتاغون على أن القوات الأمريكية لا تزال في وضع دفاعي، وليست بصدد القيام بأي عمليات هجومية في المنطقة.