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مشروع قانون بالشيوخ الأمريكي لمنع دخول واشنطن في الحرب بين إسرائيل وإيران

04:03 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

مجلس الشيوخ الأمريكي

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وكالات

أعلن 8 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، تقديم مشروع قانون عاجل يهدف إلى منع أي انخراط عسكري مباشر للولايات المتحدة في الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، في ظل تصاعد القلق من انزلاق واشنطن إلى نزاع إقليمي واسع.

وأكد النائب الجمهوري توماس ماسي عزمه التقدم بمشروع قانون يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، موضحًا أن ما يجري "ليس حربًا أمريكية"، وأن "الدستور ينص بوضوح على أن قرار شن الحرب من صلاحيات الكونجرس، حتى وإن كانت الحرب تمس مصالح الولايات المتحدة".

من جانبه، كشف السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، عن تقديمه تشريعًا منفصلًا يمنع الرئيس الأمريكي من اتخاذ أي إجراء عسكري ضد إيران دون تفويض مسبق من الكونجرس، محذرًا من أن "حربًا جديدة في الشرق الأوسط قد تزهق أرواحًا لا تحصى وتهدر تريليونات الدولارات".

تأتي هذه التحركات في وقت طلب فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سكان طهران "الإخلاء الفوري"، بالتزامن مع تصعيد عسكري غير مسبوق بين إسرائيل وإيران.

فيما شدد البيت الأبيض والبنتاغون على أن القوات الأمريكية لا تزال في وضع دفاعي، وليست بصدد القيام بأي عمليات هجومية في المنطقة.

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