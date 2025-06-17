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الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران

03:39 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

إطلاق صواريخ من إيران

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وكالات

دوت صفارات الإنذار، في تل أبيب ومناطق وسط إسرائيل، وفق ما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وسط تحذيرات من تصعيد جديد في الهجمات الصاروخية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نقله الإعلام العبري، إنه "رصد إطلاق صواريخ من إيران" ودعا السكان إلى "دخول الملاجئ والغرف المحصنة فورًا"، في مؤشر على اتساع رقعة الاستهداف في الهجمات المتبادلة بين الطرفين منذ فجر الجمعة.

وفيما سبق أفادت وكالة مهر الإيرانية أن القوات الإيرانية شنت هجومًا استهدف القاعدة التي انطلقت منها الضربات الجوية أو الصاروخية ضد مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني خلال الساعات الماضية.

وقالت الوكالة إن القاعدة المستهدفة "كانت مسؤولة عن تنفيذ الاعتداء الذي طال منشأة إعلامية وطنية"، واصفة العملية بأنها رد مباشر ودقيق ضمن سلسلة الهجمات الجارية ضد أهداف معادية.

وتعرض مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني في طهران لهجوم صاروخي، ما أسفر عن اندلاع حريق في بعض أجزائه وتصاعد كثيف للدخان من الموقع، وخلال البث المباشر، اضطرت مذيعة البرنامج إلى مغادرة الاستوديو على الهواء، وسط حالة من الفوضى والارتباك.

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