البنتاجون: القوات الأمريكية تحافظ على وضعها الدفاعي



وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن القوات الأمريكية "تحافظ على وضعها الدفاعي".

وأكدت وزارة الدفاع، أن هذا الوضع "لم يتغير"، وأن الجيش الأمريكي سيواصل حماية قواته ومصالحه في الشرق الأوسط.

جاء ذلك بالتزامن مع ما نشرته شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول أمريكي أكد أن الولايات المتحدة "ليست بصدد مهاجمة إيران"، وأنها "تظل في وضع دفاعي" رغم التصعيد العسكري المتواصل بين طهران وتل أبيب.

وتأتي هذه التصريحات لتهدئة المخاوف من تدخل أمريكي مباشر في الصراع، بعد ساعات من أنباء عن تعزيزات أمريكية في المنطقة وتحركات في غرفة عمليات مجلس الأمن القومي في واشنطن.