

وكالات

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مشددًا على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، في ختام مشاورات مكثفة على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في كندا.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي: "نريد وقفًا لإطلاق النار، يجب الحفاظ على أرواح المدنيين، سواء في إيران أو إسرائيل، ولا بد من العودة الفورية إلى التفاوض حول الملف النووي الإيراني."

وأضاف أن الشركاء الأوروبيين على استعداد للانخراط في مفاوضات نووية جادة مع إيران، بشرط التوصل إلى تهدئة على الأرض: "إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد للمشاركة بفعالية في مسار تفاوضي جديد".

وفي تطور لافت، كشف ماكرون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ قادة مجموعة السبع بأنه يجري مناقشات غير معلنة تهدف إلى التوصل لوقف إطلاق نار بين تل أبيب وطهران.

وأوضح: "الأمريكيون عرضوا لقاء مباشرًا مع الإيرانيين، والآن ننتظر لنرى كيف ستتطور الأمور".

تأتي هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان ترامب مغادرته المبكرة للقمة، لمتابعة تطورات الوضع الإقليمي من غرفة العمليات في واشنطن.