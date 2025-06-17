

وكالات

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طياري سلاح الجو الإسرائيلي في قاعدة تل نوف الجوية، مهنئًا إياهم على ما وصفه بالنجاح الكبير في تنفيذ الهجمات الجوية ضد أهداف داخل إيران.

وقال نتنياهو، الذي رافقه وزير الدفاع إسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش الفريق إيال زامير، إن سلاح الجو الإسرائيلي "يسيطر على أجواء طهران"، معتبرًا أن هذا التحول "يغير مجرى الحملة بأكملها".

وأوضح أن إسرائيل تواصل ضرب أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني، مشددًا على أن الجيش الإسرائيلي "يستهدف منشآت النظام"، على عكس ما وصفه بـ"النظام الإيراني المجرم" الذي "يستهدف مدنيينا ويقتل النساء والأطفال".

أضاف: "نحن في طريقنا لتحقيق هدفينا: القضاء على التهديد النووي والقضاء على التهديد الصاروخي. نطلب من سكان طهران الإخلاء، ونتحرك".

نتنياهو أشاد بالطيارين قائلا: "أحييكم، جميع مواطني إسرائيل يحيونكم، أود أن أخبركم أن الكثيرين حول العالم يحيونكم أيضًا، وقد أُعجبوا بكم".

تأتي الزيارة في ظل تصعيد عسكري بين إسرائيل وإيران، وسط تحذيرات دولية ومبادرات دبلوماسية تدعو إلى وقف لإطلاق النار.