إعلان

نتنياهو خلال زيارته لـ طياري سلاح الجو الإسرائيلي: إسرائيل قريبة من النصر

03:13 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طياري سلاح الجو الإسرائيلي في قاعدة تل نوف الجوية، مهنئًا إياهم على ما وصفه بالنجاح الكبير في تنفيذ الهجمات الجوية ضد أهداف داخل إيران.

وقال نتنياهو، الذي رافقه وزير الدفاع إسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش الفريق إيال زامير، إن سلاح الجو الإسرائيلي "يسيطر على أجواء طهران"، معتبرًا أن هذا التحول "يغير مجرى الحملة بأكملها".

وأوضح أن إسرائيل تواصل ضرب أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني، مشددًا على أن الجيش الإسرائيلي "يستهدف منشآت النظام"، على عكس ما وصفه بـ"النظام الإيراني المجرم" الذي "يستهدف مدنيينا ويقتل النساء والأطفال".

أضاف: "نحن في طريقنا لتحقيق هدفينا: القضاء على التهديد النووي والقضاء على التهديد الصاروخي. نطلب من سكان طهران الإخلاء، ونتحرك".

نتنياهو أشاد بالطيارين قائلا: "أحييكم، جميع مواطني إسرائيل يحيونكم، أود أن أخبركم أن الكثيرين حول العالم يحيونكم أيضًا، وقد أُعجبوا بكم".

تأتي الزيارة في ظل تصعيد عسكري بين إسرائيل وإيران، وسط تحذيرات دولية ومبادرات دبلوماسية تدعو إلى وقف لإطلاق النار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتنياهو بنيامين نتنياهو طياري سلاح الجو الإسرائيلي سلاح الجو الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

بيان مشترك.. 20 دولة عربية وإسلامية يدينون الهجمات الإسرائيلية على إيران
الأكبر في إسرائيل.. ماذا يعني ضرب مصفاة حيفا ؟
برقم الجلوس.. أحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة - (رابط)