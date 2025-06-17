ترامب يطلب من مجلس الأمن القومي تجهيز غرفة العمليات في البيت الأبيض



وكالات

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من مجلس الأمن القومي الاستعداد لمتابعة التطورات الإقليمية من داخل غرفة العمليات في البيت الأبيض، بحسب ما أفادت به شبكة "فوكس نيوز" في نبأ عاجل.

وفيما سبق أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيغادر قمة مجموعة السبع في كندا، قبل يوم من موعد اختتامها الرسمي، على خلفية تصاعد التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل.

وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "لقد أمضى الرئيس ترامب يومًا رائعًا في قمة مجموعة السبع، حتى أنه وقّع اتفاقية تجارية كبرى مع المملكة المتحدة ورئيس الوزراء كير ستارمر، لقد أُنجز الكثير، ولكن نظرًا لما يحدث في الشرق الأوسط، سيغادر الرئيس ترامب الليلة بعد العشاء مع رؤساء الدول."

ويأتي قرار المغادرة بعد سلسلة تصريحات حادة أطلقها ترامب خلال القمة، حيث حذّر طهران قائلاً إن أمامها فرصة محدودة للتفاوض قبل "فوات الأوان"، في إشارة إلى برنامجها النووي.

وأضاف: "كان أمام الإيرانيين 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق، ولم يفعلوا، ثم بدأت الضربات الجوية قبل أربعة أيام. عليهم إبرام اتفاق".

كما نشر ترامب في وقت سابق منشورًا مثيرًا على منصة تروث سوشيال قال فيه: "يجب على الجميع إخلاء طهران فورًا!".