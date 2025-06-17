صفارات الإنذار تدوي في الجولان خشية تسلل طائرة مسيرة



وكالات

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت في عدة مواقع في مرتفعات الجولان، نتيجة مخاوف أمنية من تسلل طائرة مسيرة إلى المجال الجوي للمنطقة.

وقالت الجبهة في بيان مقتضب، إن أجهزة الرصد والإنذار رصدت مؤشرات غير معتادة، ما استدعى تفعيل أنظمة التحذير ورفع حالة التأهب على الفور.

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، نقلًا عن متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، أن الموجة التاسعة من الهجمات التي تشنها إيران ضد إسرائيل قد انطلقت، ومن المتوقع أن تستمر حتى ساعات الفجر.

وجاء في التصريحات المنقولة: "أن الهجمات الأخيرة تأتي في إطار الرد الاستراتيجي على ما وصفته إيران بالانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة، دون أن تُذكر تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأهداف أو الأسلحة المستخدمة.

وفيما تقترب الساعة من منتصف الليل بتوقيت إسرائيل، لم تُصدر تل أبيب بعد ردًا رسميًا على هذه الجولة من الهجمات، في حين تتواصل حالة التأهب القصوى في منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.