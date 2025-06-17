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الوكالة الذرية: قصف منشأة نطنز النووية أدى لانقطاع الكهرباء

02:32 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

منشأة نطنز النووية

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وكالات

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إن الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشأة نطنز النووية الإيرانية يوم الجمعة، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي داخل الموقع، ما أدى إلى فوضى تقنية في تشغيل أجهزة الطرد المركزي.

وأوضح جروسي في تصريحات صحفية من فيينا، أن الخلل المفاجئ في الكهرباء جعل أجهزة الطرد المركزي "تدور بشكل غير منضبط"، مما يثير مخاوف فنية وربما بيئية.

وأضاف: "الوكالة تتابع الوضع بدقة، وهناك مخاوف من تأثيرات مستمرة على سلامة العمليات داخل الموقع."

يُعد مركز نطنز أحد أبرز مواقع تخصيب اليورانيوم في إيران، وقد تعرّض سابقًا لعدة هجمات سيبرانية وعمليات تخريبية خلال السنوات الماضية، ويقع تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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منشأت نطنز النووية لوكالة الذرية نقطاع الكهرباء لوكالة الدولية للطاقة الذرية لضربات الجوية الإسرائيلية
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